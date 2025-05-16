Tyson唱出貓奴心聲 張敬軒演獸醫 勾傷痛回憶

歌手Tyson Yoshi邀請張敬軒合唱新歌及拍MV，除了軒仔外，更有另一位「大佬」坐鎮拍攝，演出滿分。MV中飾演獸醫的軒仔坦言勾起當年愛犬重病搶救時的回憶。

Tyson Yoshi外表型格硬朗，實則鐵漢都有柔情一面，向來是溫柔「貓奴」的他，與未婚妻Christy領養了黑貓「jackjack」、小貓女「Lyla」及貓仔「蛋蛋」，給牠們一個溫暖的家。為了將「兩大最愛」音樂與貓咪結合，Tyson聯同台灣音樂才子派偉俊製作新歌《By My Side》，更找來另一「貓奴」張敬軒合唱及參與MV拍攝。

Tyson親解創作靈感來源，是某天有Fans在社交網標註他，想他轉發一則貼文，該貼文是講述她的愛貓走失了，在屋苑平台尋回時已不幸身亡，貓咪身上有被虐打過的痕迹，Tyson看過貼文後大感心痛，更有不同想法，於是以此為出發點創作了這首歌，希望不再發生同類事件。

大讚心地善良 至於邀請軒仔合唱，Tyson指全因大家都是「星級奴才」，軒仔的愛貓Leslie去年走了，他覺得對方完全理解歌詞內容。他感激軒仔一口答應，錄音時百分百信任其團隊，軒仔反笠高帽說：「今次跟Tyson合唱，一來因為友情，一直覺得Tyson心地善良，又懂得待人處事；二來是他創作這首歌的出發點，當今樂壇甚少歌曲是關懷小動物。」

MV中飾演獸醫的軒仔，坦言勾起不少回憶：「當年我的狗狗『妹妹』意外弄穿橫膈膜，接受了數次搶救，經歷過3次心臟停頓，幸好成功救回一命，之後住院40多天，我跟家傭姐姐以及醫護人員每天輪更照顧牠，所以深明獸醫及護士的辛苦。」MV更邀得另一「大佬」粉墨登場，正是Tyson的愛貓「jackjack」，Tyson笑說：「Jack哥雖然是第一次拍MV，但是演出值100分。」