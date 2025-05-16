否認離巢 繼續儲銀彈 龔嘉欣留守娘家 廣告接唔停

今年初憑劇集《企業強人》榮獲視后殊榮的龔嘉欣昨日出席活動，親身拆解離巢疑雲！她雖然被飛出新劇《璀璨之城》，但綜藝廣告接個不停，吸金力仍然強勁。

藝人龔嘉欣、賴慰玲、黎諾懿、劉穎鏇及吳偉豪，昨日現身將軍澳電視城出席無綫全新綜藝節目《一日打工限定》記者會，輪流分享他們的打工經驗，其中以龔嘉欣的工種最令人驚訝，因她要加入厭惡性行業做通渠師傅。受訪時，龔嘉欣指開拍前節目組有詢問其接受程度，由於對通渠沒有很清晰的概念，所以她回答「到時先算」，怎料到場才知道要吸糞和攪糞，笑言感覺被騙。幸好拍攝時兩位同行的師傅憐香惜玉，又指最難忘是拍攝完坐同事的車離開，結果糞臭味維持在車內幾天不散。

轉戰綜藝節目 早前有傳她將離巢，龔嘉欣澄清：「我唔係離巢，啱啱前兩日個獎先刻好名拎返屋企，覺得係好圓滿嘅結局，都係重新開始嘅起步。（工作邀請轉方式？）冇特別為意呢樣嘢。（仲有幾年合約？）我都冇為意，冇特別諗呢方面。」她又表示開始考慮現在的身份如何能幫助更多人，希望做更多慈善活動。提到有傳她被飛出新劇《璀璨之城》，龔嘉欣未有否認，只指過往曾與監製陳維冠多次合作，因此嘗試了很多具挑戰性的角色，希望將來有機會再合作。

龔嘉欣又透露雖然贏得視后後尚未有新劇開拍，但拍多了綜藝節目，更坦言受視后身份帶挈，廣告機會多多，已經拍了6個廣告，之後陸續有來，笑言希望多儲銀彈。