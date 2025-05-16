服役正反面教材撞到應 許光漢風騷獻聲 王大陸尷尬搵碇匿

將於8月退伍的台灣男神許光漢近日在軍中大騷歌技，恰巧早前涉逃兵役的王大陸在台下做觀眾，面對鏡頭左閃右避，十分尷尬！另外，王大陸做逃兵一事激起千重浪，令包括陳零九和威廉在內的9名藝人被帶回執法部門受查，一眾「閃兵集團」保金金額亦曝光。

台灣藝人王大陸早前涉偽造文書逃兵役被捕，引起外界熱議，不少網民將他和乖乖入伍的許光漢作比較，形象插水。其後王大陸於3月前往成功嶺正式受訓，自此其軍中生活備受關注。近日，他恰巧與許光漢同場，全程表現拘束又尷尬！

將於8月正式退伍的許光漢，本月初被拍得在活動上翻唱方大同版本的《紅豆》，獲讚沒有明星架子。前日，他出席軍中頒獎禮，在台上熱力四射地跳唱，恰巧作為「服役反面教材」的王大陸身處觀眾席，落寞地欣賞他表演。王大陸發現鏡頭後左閃右避，表現不安，其後又戴上黑色口罩遮樣，甚至趴在枱面瞓覺，相當不自在。

「閃兵集團」保金金額曝光 另外，台灣執法部門因王大陸一事擴大調查，先後拘捕及約談至少9名涉逃兵役的演藝圈工作者，包括歌手陳零九、棒棒堂的威廉、陳大天、大根、阿虎、男團「超克7」成員李銓、舞台劇演員黃博石、前SpeXial成員陳向熙、前模特兒陳信維等。

一眾「閃兵集團」已陸續交保，其中威廉以50萬新台幣（約12.94萬港元）成為交保金額最高之人，其餘依序為陳零九30萬新台幣（約7.76萬港元）、陳向熙和阿虎各28萬元新台幣（約7.24萬港元）、陳大天25萬元新台幣（約6.47萬港元）、大根和陳信維各20萬元新台幣（約5.17萬港元）以及李銓和黃博石各15萬新台幣（約3.88萬港元）。

連累隊友成箭靶 據悉，陳零九承認花30多萬新台幣（約7.76萬港元）購買「高血壓假病歷」以申請免役，他步出地檢署後，僅以一句「謝謝」回應媒體。而同為組合「五堅情」成員的婁峻碩亦受牽連，被網民質疑為何不用當兵。對此，他於社交網回應指大學畢業進行當兵體檢時，發現疑似漏斗胸而免役，有網民貼出他當時住院開刀的照片，證明其所言不假。而陳零九有份主持的節目《娛樂百分百》恐有變動，電視台回應道：「《娛》將持續關心零九，後續節目錄製將視狀況彈性調整。」