上戶彩推出寫真賀銀禧

39歲日本女星上戶彩，2012年與年長16歲的男團EXILE所屬事務所社長HIRO結婚，育有3名小朋友。為慶祝踏入戲劇圈25年，她將於7月10日推出相隔15年的寫真集《Midday Reverie》。寫真集於台灣取景，她穿着紫色深V大露背裝，探索瀑布秘境，又走訪夜市，束起丸子頭示人，少女味依然。