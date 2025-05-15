捱過「小三」風波 收復失地 韓韶禧搞世巡見面會 9月襲港晒舞功

韓國「最美小三」韓韶禧去年捱過事業低谷後，已重奪廣告商歡心，而且愈戰愈勇，乘勢宣布在全球逾10個地區舉辦首個世界巡迴粉絲見面會，並將於9月再度強勢襲港！

出道8年的韓韶禧，先後接拍《夫妻的世界》、《無法抗拒的他》及《京城怪物》等劇集，吸納大批影迷。她去年初與男星柳俊烈爆戀情後爭議不斷，被懷疑是導致男方與舊愛惠利分手的第三者，兩女隨後隔空過招，導致兩敗俱傷，幸而韓韶禧火速斬纜，及時止蝕。她夥拍男星朴敘俊合演的韓劇《京城怪物2》去年9月上架後，逐漸收復失地，今年初獲邀亮相法國巴黎時裝周，惹起哄動，3月底更首度來港參加品牌活動，同樣吸引大批粉絲瘋狂追星。

韓韶禧趁機宣布展開首個世界巡迴粉絲見面會，除了泰國、日本等亞洲地區外，還會到美國、德國、英國及法國等合共11個地區，足證其人氣早已席捲全球。她將於7月起以曼谷為首站，途經東京、台北、洛杉磯、紐約、法蘭克福、倫敦、巴黎及柏林，而香港站落實於9月6日假西沙舉行，並以10月底的首爾見面會為終點站。韓韶禧日前急不及待分享練舞照片，預告將於見面會大展舞藝。

車銀優入伍前密密吸金 狀態大勇的韓韶禧亦再次成為廣告界寵兒，近日除了為國際運動品牌拍攝新寫真，晒腿迎夏日之外，又與人氣當旺的男星邊佑錫一起代言服飾。至於貴為廣告天王的「臉蛋天才」車銀優，亦趁當兵前密密接代言吸金。曾與韓韶禧及IU合拍廣告的他，近日搭檔女神高允貞組成「最強顏值CP」合作服飾廣告，網民紛紛留言促二人合作拍劇。

另外，剛於前日退伍的韓星李到晛，昨日亦公開亞洲巡迴粉絲見面會的海報，香港站定於7月26日在西沙舉行。