暢所欲玄：從面相看投資運

「五窮六絕」之說，讓不少投資者在5、6月格外謹慎。然而，投資運的好壞，除了時機，個人因素也相當關鍵。如何從面相看出投資運?

面相學將面部分為上庭（額頭）、中庭（眉眼至鼻子）和下庭（嘴巴下巴），分別對應少年、中年和晚年運勢。投資方面，少年運（30歲前）主要看額頭。額頭飽滿者，財運較佳，學習能力強，易掌握投資知識，適合分析型投資。額頭中央有美人尖，性格較任性自我，適合嘗試創新項目和短線投資。額頭不夠飽滿，或髮線過低遮蓋額頭，代表少年運較弱，宜選擇穩健的藍籌股或房地產投資。額頭骨骼突出者易衝動，投資宜保守，以長線投資為主。日月角飽滿代表貴人運強，可多請教投資專家或長輩，也可嘗試低價股。

中年運（31歲起）以眉毛和眼睛為主。眉毛濃密整齊、眉形漂亮的人，運勢較為順暢。眉毛稀疏、雜亂、缺角，則代表思緒紊亂，容易在投資上猶豫不決，錯失良機，建議投資債券、定期等穩健產品。眉毛緊貼眼睛，代表野心大，宜分散投資。一字眉的人，性格較悲觀，可考慮短線投資或細價股。眉毛短於眼睛，則代表缺乏耐性，同樣建議投資藍籌股等穩健產品。當然，面相只是其中一種參考，投資涉及風險，入市需謹慎！

堪輿學家陳定幫師傅