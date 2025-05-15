娛樂

張天穎姚焯菲Jam出新意思
「聲夢小花」姚焯菲自推出新歌《New Fantasy》後，邀來多位歌手好友合體宣傳，繼上次與鍾柔美大玩「路人挑戰」被讚有創意後，最近她又搞搞新意思，與唱作歌手張天穎合唱，更將原先節拍強勁的舞曲改為輕快曲風，粉絲大讚新版本好聽，期待她們在音樂上有更多合作。
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