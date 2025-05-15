焗玩過山車陷驚恐 姜濤「陣亡」入醫療室 粉絲轟收買人命

MIRROR「妹豬組」成員姜濤、Edan、Jeremy與Anson Lo（AL）在韓國拍攝節目《呂濤米Lo Seoul》，前晚一集，4子到樂天世界遊樂場挑戰極度刺激的機動遊戲，最大膽的AL及Jeremy全程High爆，而Edan雖然有點緊張，但總算過關。

出名易暈的姜濤，出發前開會知道要玩機動遊戲時，已要求不要太高及太大離心力，更向工作人員說：「我求吓你呀！放過我，人生已經歷好多高高低低，你又何苦要我喺機動遊戲上面經歷呢啲，可能我上到去落唔返嚟就唔係幾好啦！」經理人花姐亦幫口，指他平時坐車都會暈車浪及嘔，姜濤一臉苦情，我見猶憐。

捉實Jeremy呻想嘔 去到遊樂場後，姜濤已驚到面青，排隊玩過山車時更緊緊捉實Jeremy說：「我好驚呀！我想嘔呀！」登車後繫上安全帶，他又緊張地叫工作人員幫他Check清楚。在車上全程處於驚恐狀態的他，停車後面如死灰，其餘3位「妹豬」都非常擔心，最終他「陣亡」被送往醫療室，未能繼續拍攝。

節目播出後，不少「姜糖」與網民怒轟節目組收買人命，有人留言：「佢都話驚上去落唔返嚟，點解係都要逼佢玩？」、「其實姜濤應該唔好拍，自己最清楚自己，萬一發生事，真係冇人可憐，嗰間公司一定唔負責，你睇吓阿Mo就知。」、「唔會有觀眾想睇到姜濤痛苦，不知所謂垃圾公司！」姜濤眼見群情洶湧急急安撫「姜糖」，在社交網寫上「Relax」撲火。