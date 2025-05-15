中娛星動：離婚4年 暗撻台灣導演 趙麗穎新歡曝光 頻訪香閨兼湊仔

內地花旦趙麗穎離婚4年，昨日被爆暗撻42歲台灣導演趙德胤，男方除了自由出入其香閨之餘，更幫手湊仔，認真唔話得！

現年37歲的內地女星趙麗穎，於2021年和馮紹峰離婚後，感情狀況一直備受關注。昨日，有內地媒體爆料指她戀上42歲的台灣導演趙德胤，正打得火熱。原來男方是趙麗穎主演電影《喬妍的心事》的導演，上月28日，趙德胤被拍得出入趙麗穎的住所，甚至牽着其6歲兒子從家走到公園看燈光騷，互動如父子般親暱，看來已非第一次接觸。當晚趙德胤將趙麗穎的兒子送回家後，獨自回酒店休息。隨後幾天，他多次帶門卡進入趙麗穎家，兩人關係引來揣測。

曾揚威金馬獎 緬甸華人出身的趙德胤16歲便移居台灣求學，是電影圈少數以緬甸為拍攝主題的導演，曾經憑着《再見瓦城》榮獲第53屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」獎項。2011年趙德胤放棄緬甸國籍，歸化成為台灣籍。去年他執導的電影《喬妍的心事》是其首部在內地院線上映的電影，取得1.51億元人民幣（約1.62億港元）的票房成績。