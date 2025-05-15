新作換女 操胸備戰 陳偉霆孖趙露思谷劇 一票難求

藝人陳偉霆近日突然在網上晒「巨胸照」，有指即將投入新劇拍攝的他，拍檔將由女星趙麗穎換成陳瑤。而他與趙露思合演的甜寵劇即將上架，稍後安排在北京舉行粉絲見面會，出現一票難求的情況！

陳偉霆（William）在北京開設的健身室甚受歡迎，除了方便自己「一星期舉足幾日」外，更吸引到一班星級顧客如謝霆鋒等幫襯，引來大批粉絲追星。每當被遇見時，William都大方答應合影，態度親切。近日他在網上分享健身成果，赤膊的他非常「胸狠」，引來不少網民關注及熱議，他不忘留言鼓勵自己：「進步不在快慢，在於腳步不停。」

陳瑤傳接棒演《老九門2》 「胸狠照」曝光後，有人猜測William正為即將開拍的新劇做準備狂健身，而他夥拍男星魏大勛開拍新劇《老九門2》的消息傳出多時，網上更言之鑿鑿流傳台前幕後上月底已在橫店開鏡，惟至今卻未有任何動靜，有粉絲反駁指因首季珠玉在前，故今次劇本及各方面都要力臻完美，叮囑劇迷耐心等候。與此同時，外間盛傳首季女主角趙麗穎已確定回歸無望，極有可能由劇集《無心法師》嶄露頭角的陳瑤頂上。

另外，William夥拍趙露思演出的新劇《許我耀眼》上架在即，下月舉行的北京劇集粉絲見面會已開放報名，粉絲反應踴躍，勢一票難求。而趙露思前晚在社交平台分享近照，戴Cap帽、穿黑色「泰山裝」的她似剛食完韓餐，見她仍未增磅，不少粉絲都留言打氣。