4場啟德騷落下帷幕 五月天被擊中痛處 自嘲不是男人

台灣天團五月天在啟德舉辦的4場演唱會前晚落幕，鼓手冠佑期待明年「五月之約」可加場，主音阿信卻唱反調指不確定能否再開騷，讓樂迷大感錯愕。在點歌環節，結他手怪獸被問到甚麼是男人最痛時，竟表示：「我不是男人。」令全場爆笑！

樂隊五月天前晚在啟德體育園為《#5525 回到那一天》香港站巡唱進行尾場演出，甫登場便送上一曲《OAOA》，點燃現場氣氛。結他手石頭、貝斯手瑪莎在台上大晒廣東話，瑪莎還問現場觀眾有否吃到主音阿信請客的牛肉，事緣「火鍋控」阿信於第3場演出結束後，偕友人到火鍋店醫肚，期間自掏腰包為每枱食客送上價值487元的「鮮嫩肥牛肉」，相當豪氣！

「五月之約」或暫停 鼓手冠佑許願明年的香港演唱會能再加開一場，怎料阿信卻唱反調：「老實說，明年會不會有五月之約不確定，今次演唱會結束後，五月天要做第10張專輯，如果明年不回來，請大家在原地等待我們。」令樂迷心中五味雜陳。

到了點唱環節，歌迷各出奇謀自製紙牌與偶像互動，當中有女歌迷高舉「冇錢」、「禿頭」及「不舉」3個紙牌，要求怪獸選出甚麼是「男人最痛」，怪獸即搞笑說：「我不是男人，一點也不痛。」身旁的瑪莎更扮女聲說：「我也不是男人。」令觀眾爆笑。演唱會尾聲，五月天3度Encore，並跟歌迷大玩人浪，阿信望着台下的燈海，感觸表示：「這是五月天在香港最後一夜，或許我們之後不在舞台上，但我們的心，被你們留在這裏，我愛你們。」

另外，前無綫藝人黎振燁加入了楊證樺的保安公司，為今次的五月天演唱會擔任保安工作，他受訪時否認退圈：「多謝關心，因工作涉及私隱及安保理由，所以有好多工作的事情不方便透露，我並沒有離開娛樂圈，只是在人生中多咗一條跑道，我已經接拍了一套內地電影，遲啲會通知大家。」