視帝后「轉工」初體驗 龔嘉欣忍臭吸糞 張振朗乾蒸撈垃圾

視后龔嘉欣在無綫綜藝節目中接受最難頂的任務，化身通渠師傅吸糞，全程忍受惡臭。相比之下，同屆視帝張振朗則幸福得多，擔任海上清潔師的他雖然跟垃圾為鄰，但感覺較乾淨。

集合15位藝人體驗演員以外工作的無綫綜藝節目《一日打工限定》即將推出，當中張振朗與龔嘉欣（Katy）分別被安排任「海上清潔師」及「通渠師傅」，嬌滴滴的Katy重裝開工，穿上工服戴上保護裝置，先在巨型通渠車上行走，再偕兩位男同事到後巷，拿着巨型吸管吸糞，由於臭氣熏天，戴上口罩的她依然臭到面容扭曲，夠晒難頂。至於張振朗在船上長時間「乾蒸」，熱到捲起衫袖降溫，又用一雙麒麟臂打撈垃圾，完全是汗水與力的表現。

陳曉華大膽玩蛇 至於陳曉華擔任動物護理員，可謂寓工作於娛樂，但她要「招呼」的是軀幹粗過手臂的球蟒蛇，幸好她夠大膽，還滿心歡喜地將蛇抱上身。同樣要照顧動物的還有戴祖儀，她變身「最靜雞婆」服務一眾大雞與小雞，工作包括清除一大盆雞糞。

其餘還有蕭正楠做燒味佬、姚子羚做點心師傅、劉佩玥做樂器維修員、賴慰玲做魚販等，當中最爽的估計是擔任飛機維修員的劉穎鏇，她在劇集《飛常日誌》中的「黑絲空姐Look」一度成為網民熱話，今次雖然同樣與飛機有關，卻是「轉行」維修飛機，施展另類制服誘惑。

龔嘉欣 張振朗在海上撈垃圾，少啲力都唔得！ 膽生毛的陳曉華拿着巨蛇把玩。