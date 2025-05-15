荷爾轉戰衣免犯規 萬千惠獲准「一舊雲」行紅地氈

每年都會有不少內地女星、網紅等出盡方法及人脈博得踏上康城紅地氈，她們為求搶Fo騎呢招數百出，總之「佢唔尷尬，尷尬就係人哋」，今年就有女星萬千惠、戴燕妮及話題多多兼被網民批為「戲精」的趙櫻子。萬千惠懶理禁令，穿上超大份白色晚裝長裙現身，有如被一團雲包圍。不過，事後她於社交網被網民問及此事時，表示獲得主辦方的允許確認可以穿，更霸氣留言：「所以不僅沒有被攔截，還得了最佳Look。」而平時以衣着性感見稱的金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）亦來個「靚抽」，她於評審記者會上自爆原本準備穿印度設計師的晚裝裙出席，但由於條裙太大，不想犯規才改穿另一套衫出席。