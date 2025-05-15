荷爾轉戰衣免犯規 萬千惠獲准「一舊雲」行紅地氈
每年都會有不少內地女星、網紅等出盡方法及人脈博得踏上康城紅地氈，她們為求搶Fo騎呢招數百出，總之「佢唔尷尬，尷尬就係人哋」，今年就有女星萬千惠、戴燕妮及話題多多兼被網民批為「戲精」的趙櫻子。萬千惠懶理禁令，穿上超大份白色晚裝長裙現身，有如被一團雲包圍。不過，事後她於社交網被網民問及此事時，表示獲得主辦方的允許確認可以穿，更霸氣留言：「所以不僅沒有被攔截，還得了最佳Look。」而平時以衣着性感見稱的金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）亦來個「靚抽」，她於評審記者會上自爆原本準備穿印度設計師的晚裝裙出席，但由於條裙太大，不想犯規才改穿另一套衫出席。
另外，趙櫻子又突然在社交網發文求助，指準備好的紅色禮服不小心被咖啡潑灑，還Po出有污漬的禮服，而她這個舉動被指是在學早前歌手吉克雋逸在微博上求找粉底，結果被嘲諷「戲真多」、「自己潑的還是經紀人潑的」，認為她在蹭話題，最終她以性感銀色鏤空鑲鑽裙亮相，露腰晒腿，但行紅地氈時遭保安驅趕。
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