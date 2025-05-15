擔任「中國之夜」形象大使 甄子丹獲邀開Talk

康城影展揭開序幕後活動頻繁，法國時間5月22日晚會舉行amFAR慈善晚宴，據知今年荷里活演員里奧勒度狄卡比奧及英國樂隊Duran Duran，以及一眾華人紅星唐嫣及活動「推廣大使」劉曉慶等將會現身參與盛事。至於「中國之夜」則於今晚舉行，早前已官宣「宇宙最強」甄子丹、于適、龔俊、周也及鍾采曦等將傾巢而出，絕對星光熠熠。

已飛抵康城的甄子丹昨午獲邀以主講嘉賓身份出席「China Film武傳四海功夫片出海論壇」，緊接他再以「中國之夜」形象大使身份，踏上康城影展官方紅地氈。一眾片商則把握機會將重點製作推介給各地影人，其中舒淇及易烊千璽主演的入圍競賽電影《狂野時代》，以及金城武及古天樂主演的「午夜展映」電影《風林火山》也趁機釋出首支預告片。《風》片預告以大型搶戰、飛車、爆破場面吸引觀眾眼球，而10餘秒的《狂》片片花則以女主角舒淇的明眸作賣點，男主角易烊千璽則藏於黑暗中變剪影一個，大玩神秘。

另外，吳彥祖主演的《寒戰》系列電影於康城電影市場釋出相關物資後，即獲外國媒體廣泛報道，他不忘於社交平台以英語留言，指自己很高興能重投港產片懷抱。而謝霆鋒及吳京主演的《鑣人》，以及甄子丹主演的《導火綫2》等新片同時「曝光」，成功引起話題。