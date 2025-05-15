里奧仔拖女撐康城影展 羅拔向特朗普發炮 號召電影人反抗

影壇盛事《第78屆康城電影節》於香港時間昨日凌晨正式揭幕，由於今年下達「禁裸令」，令過往大有睇頭的紅地氈失色不少。「荷里活影壇教父」羅拔迪尼路是今屆「榮譽金棕櫚」得主，他上台領獎時趁機炮轟美國總統特朗普，直批對方是「庸俗無知的總統」，呼籲電影工作者團結起來，至於負責頒獎的里奧勒度狄卡比奧罕有拖埋索模女友現身。

今屆《康城》開幕禮前大會頒布「禁裸令」，禁止出席者衣着暴露及服裝「面積過大」，平時以性感見稱的美國女模Bella Hadid守規矩不再裸露，以晚裝長裙示人，蠱惑地露出側乳與玉背。反觀巴西超模Alessandra Ambrosio與德國超模Heidi Klum無視禁令，Heidi的露肩低胸晚裝長裙，裙尾長得誇張拖晒地。不過，焦點落在獲頒「榮譽金棕櫚」終身成就獎的81歲影星羅拔迪尼路（Robert De Niro）身上，他由華人妻子Tiffany及與前妻所生的14歲女兒Helena陪同出席，而負責頒獎的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）偕模特兒女友Vittoria行紅地氈，夠晒畀面！

「庸俗無知的總統」 羅拔在台上致詞時，突然變得非常激昂，直斥美國總統特朗普是「庸俗無知的總統」，他說：「在我的國家，我們正在拚命捍衞曾視為理所當然的民主，而這也與在座各位息息相關，因為藝術是將人們凝聚在一起的熔爐，就像今晚一樣。藝術擁抱多元性，對藝術無知的美國總統委任自己做文化機構領導。現在他又宣布美國以外製作的電影要加100%關稅，該政策在影展舉行前一周多才剛公布，請大家好好思考這件事，創造力是無法用金錢衡量的，但現在卻有人要對它課稅。」他強調這無法接受，亦是全球性問題，不能坐視不理，呼籲大家團結起來。

里奧仔頒獎時也提到羅拔向來對權力直言不諱，同時感謝對方在他早期的演藝生涯給予提攜，尤其於1993年的《不如重新開始》（This Boy's Life）中，他試鏡時為了脫穎而出，竟對羅拔大聲尖叫，沒想到這招竟奏效，里奧仔說：「據知當晚羅拔搭飛機時，監製Art Linson就問佢：『你想畀邊個演嗰個角色？』羅拔回答：『倒數第2個男仔。』幸運地個男仔就係我！」他感激表示：「嗰一刻改變咗我一生！」更打趣地表示羅拔教曉所有演員如何對鏡自言自語。

另外，曾先後與里奧仔及羅拔迪尼路合作的美國鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）亦有現身《康城》首映禮，他更罕有帶同阿根廷影星妻子Daniella一同出席，並於紅地氈上大晒恩愛「放閃」，他們的出現即成為全場傳媒的焦點，爭相為他們拍照。