臨陣下禁「肉」令 違規恐被Out 康城電影節今開幕 羅拔獲頒終身成就獎

年度全球影壇盛事《第78屆康城電影節》於香港時間今日凌晨揭幕，荷里活影星羅拔迪尼路（Robert De Niro）將於開幕禮上獲頒「終身成就獎榮譽金棕櫚」；而主辦單位臨陣加入新規條，嚴禁出席者過分裸露，考起一眾女星！

影壇巨星羅拔迪尼路將現身電影節開幕禮，從美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）手上領取「終身成就獎榮譽金棕櫚」，兩人曾在電影《不如重新開始》（This Boy's Life）及《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）合作，羅拔將於周三舉行大師班。

而於開幕禮前夕，大會突然就衣着加入新規條，以遏止近年一眾「氈星」賣肉搶鏡的風氣，除禁止「太少布」外，「着得太多」亦唔得，以防「大大件」的衣着會令紅地氈流程受阻，違規者將被禁踏上紅地氈。近年不少名人紅星包括美國知名模特兒Bella Hadid等，經常以極度裸露的造型現身康城，例如2021年，她便打大心口僅以巨型頸飾遮點，去年再以半裸透視造型出席美國總統特朗普（Donald Trump）傳記片《飛黃騰達》（The Apprentice）首映，成功搶Fo，如今這樣的畫面恐成歷史。

荷爾分享性事 另一方面，今屆「主競賽單元」評審主席法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche），日前偕評審成員包括金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）等出席晚宴；荷爾日前趁母親節分享與男友Van Hunt的床上自拍，笑言會與男友由朝搞到晚，並順道宣傳她代言的潤滑劑。已抵達康城的還有模特兒Irina Shayk及Heidi Klum等。