暢所欲玄：15至18歲額相

相學中不同部位各有流年歲數代表，額主15至30歲的少年運。若少年運佳，額頭多為高闊飽滿、形狀似滿月，顏色鮮明紅潤；不過若要少年時期便大放異彩，同時也要配合眼睛的神采。

15歲 火星：火星位於髮腳以下。以飽滿、圓潤、無痣、無缺陷或疤痕為佳，額尖窄者，多貧乏。

以髮腳齊為佳，若有俗稱「美人尖」的髮腳，或髮腳低，火星位置被蓋，表示學業受阻，甚至要停學投身社會。

16歲 天中：天中在額正中的第二個部位，在火星之下，天庭之上。

平滿者多貴氣，早得官位。若有骨突起，智慧過人。若有缺陷，多貧賤，父母及學業運不佳。氣色方面，明潤者生活無憂，青暗者生活困難，多要從事兼職。

此部位若有痣，多不孝順，安於現狀。

17~18歲 日角/月角：日角位於天庭左邊，代表父親；月角位於天庭右邊，代表母親。（17歲的流年部位，男性看日角，女性看月角，18歲則相反。）

日月角飽滿且稍為突出，即父母身體健康；高聳明潤，父母長壽；若有紋或痣，則與父母無緣，若低陷，則父母早亡。不過，還要配合耳、眉、眼睛及鼻等一併觀察。

堪輿學家麥玲玲師傅