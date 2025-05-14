5月14日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月14日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張馨予香閨變水塘
內地女星張馨予日前高高興興上街吃飯，回家卻發現房子慘變小型水塘！由於水管破裂的關係，整個房子都出現水浸情況，她惟有邊拍照及視頻、邊赤腳在水中行走，很是無奈。她透露發現「災情」後已第一時間關水掣，有網民留言擔心她事前有否購買家居保險，同時亦有好心人留言替她「分憂」，提出辦法讓她盡快把家裏的積水排走。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250514-0514_00282_064/張馨予香閨變水塘
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc