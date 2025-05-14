內地女星張馨予日前高高興興上街吃飯，回家卻發現房子慘變小型水塘！由於水管破裂的關係，整個房子都出現水浸情況，她惟有邊拍照及視頻、邊赤腳在水中行走，很是無奈。她透露發現「災情」後已第一時間關水掣，有網民留言擔心她事前有否購買家居保險，同時亦有好心人留言替她「分憂」，提出辦法讓她盡快把家裏的積水排走。