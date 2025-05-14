獨家專訪：因愛成「恨」變Hater 楊卓娜露肉有壓力 老公嬲爆問罪

藝人楊卓娜在新劇中一舞傾城，享受讚譽背後，卻要付出雙倍。受肩周炎之苦外，其「呷醋老公」亦成為壓力，自爆每次性感演出必遭問罪，而且用詞極Mean，不過有感對方全因「愛之深」才「責之切」，故她任由老公發洩不滿情緒。

47歲的藝人楊卓娜在無綫熱播劇《虛擬情人》的一場鋼管舞戲贏盡掌聲，日前她接受專訪，談到獲網民激讚身材一流時，她謙虛說：「其實我都肥㗎。」又指拍這場戲可謂吃盡苦頭，因她受嚴重肩周炎困擾，連舉高手及刷牙都有難度，所以得知要靠臂力跳舞，拍攝前用盡所有醫學方法醫病：「睇勻所有醫生都冇辦法，惟有不停做開肩拉筋運動整番鬆條筋，都感恩有呢個機會推動我快啲去克服痛症。」

除身體上出現障礙，原來結婚16年的「燈箱大王」老公亦是阻力之一，皆因每逢她性感演出，另一半必變「Hater」狂派負評，楊卓娜大爆：「佢唔鍾意我搔首弄姿，之前我飾演酒店太子女要着三點式泳衣，佢堅嬲，叫我同導演講Cut咗場戲唔好出街，仲有齣同高海寧合作未出街嘅劇，我着性感內衣有半個球（胸）跌咗出嚟，老公又問點解要接呢啲戲，話我咁核突、咁肥，着成咁博乜？我咪叫佢到時熄電視囉。」

親熱戲冇得傾 問到會否因老公反感而不敢再性感時，楊卓娜表示身為演員要視乎角色需要，但年紀大也不宜太性感，私下更不會暴露：「老公連我着粗帶背心都要警告，依家我唔化妝，着到成個阿嬸咁出街。（囡囡可有投訴你性感？）個女仲性感過我喎。」連衣着都受限制，是否不會接親熱戲？她直認：「可免則免，佢真係太愛我啦。」