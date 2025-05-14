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孫燕姿高雄巡唱門票 90秒清倉

孫燕姿首攻高雄巨蛋，一票難求。 孫燕姿首攻高雄巨蛋，一票難求。
孫燕姿首攻高雄巨蛋，一票難求。
新加坡天后孫燕姿為慶祝出道25周年展開世界巡唱《就在日落以後》，早前宣布將於8月16、17日首攻高雄巨蛋，消息一出即掀起熱議。演唱會日前開放優先訂票，兩天均火速售罄，昨日正式開售再度掀起撲飛潮，兩場共22,000張門票僅90秒便搶光，不少歌迷在網上詐型表示買不到，紛紛要求加場。
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