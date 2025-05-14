娛樂

楊超越花式玩「透明」

楊超越以多個造型拍MV，女人味滿瀉。 楊超越以多個造型拍MV，女人味滿瀉。
楊超越以多個造型拍MV，女人味滿瀉。
內地小花楊超越近日推出首張個人EP《透明》，同名主題曲MV亦已上架，她在MV中載歌載舞，青春爆棚。其工作室昨日上載多張花絮照，楊超越切換多個不同風格的造型，包括冰晶妝容、未來感服飾等，當中不乏性感打扮，低胸出「線」兼透視美腿，十分吸睛。
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