中娛星動：踏巨獅霸氣迎擊 G.E.M.遭黑粉狂踩 林宥嘉「中槍」急割席

巨肺歌手鄧紫棋（G.E.M.）與台灣歌手林宥嘉（Yoga）多年前有過一段情，兩人最終不歡而散，男方2017年跟丁文琪共組家庭兼成為人父，然而，想不到相隔多年，兩人的名字再次被拉在一起。

日前一名網民批評G.E.M.江郎才盡，狠轟：「出道以來沒出甚麼好作品，唯一能聽的一首歌都是被林宥嘉拋棄以後寫的《泡沫》。作品沒有，演唱會也開始抄襲，抄襲就算了，還是一如既往的Low配版，這也適合鄧紫棋和她粉絲的定位。」該黑粉更以Yoga做頭像，引來Yoga本尊出來留言，力勸：「朋友，不知道為甚麼你要頂着我的頭像說這些話，請不要這麼做。希望你能原諒、能被治愈、能快樂。」網民讚他回應得體；而他與G.E.M.的粉絲均號召投訴相關貼文。

巡唱全面進化 無辜受靶的G.E.M.，《I AM GLORIA 2.0》巡唱日前於溫州正式啟動，實行以行動擊破「演唱會抄襲」之說，今次增添了不少「1.0」沒有的新歌，除婚紗Look不變外，其餘均換上全新造型，而編舞及屏幕上的幻燈片也大換血，舞台更火爆升級，當中唱到《摩天動物園》時，G.E.M.手拿權杖、站在獅子上儼如女王一樣，有型有款，配以紅海4D效果，視覺上相當震撼！

G.E.M.完成兩場溫州演出後開直播跟粉絲傾偈，她透露「2.0」升級了寶石延伸舞台，當中有旋轉功能，像個音樂盒，因粉絲想看清楚她彈鋼琴的樣子，旋轉舞台就能滿足大家的要求，果然寵粉！她又自爆：「今天的觀眾特別大聲，導致耳返音樂聽不見，唱錯歌詞，但人生即便犯錯也要站起來，懂嗎？」