陳欣茵 歎Spa騷「優質股」

藝人陳欣茵有着34E傲人上圍及甜美五官，自從離巢無綫後轉攻做KOL，不時透過社交網分享生活點滴。日前她分享到韓國做Spa的靚相，更換上黑色比堅尼大派福利，大騷豐滿上圍及姣好身材，T-Back泳褲更令不少粉絲看到目不轉睛，紛紛留言大讚她身材火辣！