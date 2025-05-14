娛樂

陳欣茵 歎Spa騷「優質股」

陳欣茵前後皆露，大晒Hot爆身材。 陳欣茵前後皆露，大晒Hot爆身材。
陳欣茵前後皆露，大晒Hot爆身材。
藝人陳欣茵有着34E傲人上圍及甜美五官，自從離巢無綫後轉攻做KOL，不時透過社交網分享生活點滴。日前她分享到韓國做Spa的靚相，更換上黑色比堅尼大派福利，大騷豐滿上圍及姣好身材，T-Back泳褲更令不少粉絲看到目不轉睛，紛紛留言大讚她身材火辣！
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