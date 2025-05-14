Anson Lo着粉紅底底催運 被篤爆愛撒嬌女 姜濤傻笑有蠱惑

男團MIRROR成員姜濤及Anson Lo等到韓國拍節目時拜訪算命師，姜濤講到拍拖對象時怕醜傻笑，疑似批中其喜好。至於Anson Lo被指是最有錢成員，師傅指粉紅色旺他，他笑言要長期着粉紅色內褲。

MIRROR「妹豬組」成員姜濤、Edan、Jeremy和Anson Lo（AL）於韓國拍攝的節目《呂濤米Lo Seoul》熱播中，前晚一集，他們拜訪綜藝節目《Running Man》的御用算命師朴成俊師傅，獲對方算命及預測今年運勢。

姜濤被師傅指出生帶有黑鼠氣運，性格善良體貼和着重禮儀，在異性之中人氣不錯。師傅建議他尋找可以像朋友般相處的對象，成員興奮起哄，姜濤頓時怕醜甜笑，令網民笑指「好似有啲蠱惑」。經理人花姐亦緊張追問姜濤未來對象會有甚麼特徵，師傅指是善解人意、可愛、愛撒嬌和理財能力比他好，姜濤再次傻笑，似乎批中其擇偶條件。

盡顯吃貨本色 而AL被指天生帶有金豬氣運，師傅指他在房地產投資方面會有可觀的回報，是最有錢的成員，幸運顏色方面，則與其應援色一樣是粉紅色，本身已十分喜歡粉紅色的AL笑言以後都要穿粉紅色內褲。至於Jeremy被師傅讚才華洋溢，海外運暢旺，但亦指他對女人欲望很大，令AL及姜濤即爆笑。

此外，姜濤跟Edan又於當地大歎Omakase，姜濤完美表現其「吃貨」本色，每樣大大啖吃，粉絲指見到都想食埋一份，吃到甜品時，他更向Edan說：「呢個好食到要刮乾淨！」

Anson Lo被指是最吸金的成員。