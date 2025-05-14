193恨做娛樂大亨自肥 掟兄弟入雪櫃

ERROR成員郭嘉駿（193）昨日現身活動，近日另一成員何啟華（阿Dee）有份經營的餐廳結業，193本身經營多項生意，包括Cafe、串燒店、中醫和時裝品牌，豪言全部賺錢，如果蝕錢或賺得少會二話不說結束生意，他表示Cafe租金達6位數，經營成本高，加上港人北上消費，經營環境改變，他覺得一個人時間有限，如果生意賺不到錢，會轉移做好藝人本分。他又半開玩笑表示最大目標是做電視台老闆捧自己：「我要做娛樂大亨，簽晒所有兄弟然後雪藏佢哋。」他指跟MIRROR同期出道，所以合約期跟MIRROR的3年差不多，但未有透露實際年期。想做娛樂大亨意味不續約？他說：「我自己做老闆，都仲可以係電視台員工，雙重身份，歡迎大家想簽我打後10年後嘅約。」但他自認情緒化，可能今日想簽50年，聽日可能想離開。