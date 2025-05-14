娛圈單打：賽果被人鬧不公 倒是主角諗得通

少年，你太年輕了！哈，本欄尋日仲講緊，《中年好聲音3》三甲人馬個個實力強勁，攞獎怕且冇人話造馬啦啩？錯！咁諗實在太傻太天真啦！事緣「重炮」劉洋當晚有超水準發揮，不論快歌慢歌，廣東歌英文歌，統統輕鬆駕馭，打動人心，最終只能屈居季軍，惹來觀眾炮轟不公平！

就連譚校長都忍唔住發聲，形容劉洋一開腔唱《Without You》非常震撼，「感覺像是騎着殺人鯨打海戰，奈何只得到第三名」。網民更係群情洶湧，批評冠軍黃博將山歌當成快歌，慢歌又有啲走音，完全不在狀態，不可能成為是晚贏家！仲將客席評審小豬聽到賽果O嘴嘅Cap圖瘋傳，認為連評審都難以置信！

大家睇到咁肉緊，反映TVB呢個王牌節目真係好成功！至於男主角劉洋，一直表現得冇乜所謂，直言現時仍處於興奮狀態，多謝觀眾支持，擺明攞第三已經好滿足。

咪睇呢位噸位十足嘅重炮漢子掗掗拃拃，成個《多啦A夢》嘅胖虎咁款，其實鐵漢柔情勝過黎明，唱起情歌感情十足，連另一客席評審葉蒨文都大讚可愛！最難能可貴嘅係，佢真係三甲之中，唯一一位素人。本身喺內地開火鍋店，只係業餘夾吓Band，唔似得黃博做開電影幕後代唱，以及張與辰係出道20年嘅職業歌手！喺毫無背景之下殺入三甲，感到心滿意足，不足為奇。

正如本欄尋日提過，有名自有利，即使攞唔到冠軍，劉洋已成功打開知名度，搵銀機會陸續有嚟！再講，若齋論唱功，7強選手都「吊打」現今任何一位當紅偶像，證明唱歌始終講實力。