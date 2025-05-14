孖黃宗澤吳卓羲跳唱《動起來》 馬國明Chok出城城招牌甫士

藝人黃宗澤近日為宣傳劇集《執法者們》，不停於內地路演站台，參與直播節目時更與馬國明及吳卓羲等跳唱郭富城的《動起來》，當中馬國明更模倣城城的舞步，以單腳站起來作為完結甫士，相當落力。有份參演的丁子朗則應劇情深入虎穴慘遭毒打，遭麻繩吊起搞到雙手受傷。

黃宗澤（Bosco）、馬國明及蔡潔等主演的無綫劇集《執法者們》在內地熱播中，平台總播放量日前已輕鬆衝破1億。劇集受歡迎連帶一眾主角亦獲得高度關注，近日拉隊出席宣傳活動萬人空巷。Bosco、馬國明及羅子溢等日前現身珠海參與綜藝直播節目，期間馬國明被問到最喜歡演繹甚麼角色，他竟搞笑回答：「我最鍾意演死屍，因為唔使記對白，又唔使換戲服！」令全場忍俊不禁。

馬國明又聯同Bosco及羅子溢，與直播節目主持吳卓羲齊齊跳唱《動起來》，眾人跳得有板有眼，還模倣原唱者郭富城的舞步，以單腳站起來作為完結甫士，教觀眾大感驚喜。一眾男演員接受體能測試，邊做運動邊唱歌，Bosco表現輕鬆，引體上升時還可以雙腳轉左轉右，而羅子溢則索性除去外套，以背心騷肌上陣，令在場女士尖叫聲不斷。

丁子朗韓風造型顏值高 另外，劇中扮演「古惑仔」的丁子朗（丁丁）韓式造型獲讚顏值高，相關劇照流出後，即於網上引起熱議兼吸粉無數。其中一場戲他為助Bosco找出「肉參」劉佩玥下落，遭疑犯吊起毒打，血流披臉狀甚恐怖！丁丁受訪坦言當時被吊起足足一個下午，拍攝時因道具麻繩拉扯更搞到手部受傷，不過論辛苦度他自言遠遠不及稍後播出的鑽油台戲份，簡直畢生難忘：「當時要留喺鑽油台一星期，嗰度衞生環境一般，好難沖涼。我哋演員都算有間房棲身，但工作人員就只能搭帳篷休息喇！」他憶述鑽油台每晚10時便停電，試過廚房出問題不能煮食：「我哋咪圍埋一齊食罐頭充飢囉，就因為同甘共苦過，大家建立出深厚嘅友誼。」據悉，鑽油台戲份拍攝可謂不惜功本，團隊更租用直升機以營造逼真感。