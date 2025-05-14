伍富橋堅守Sing夢 老婆瞓身支持

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）同樣參加《超級巨聲》而踏足娛樂圈，今年入行10周年，最近改合約不做無綫親生仔。其實他在無綫有很多拍劇機會，入行不久就接拍《救妻同學會》做男二，在《法言人》演自閉症患者亦令人印象深刻，不過他直言最喜歡還是唱歌。他說：「今年會自資出兩首歌，歌曲同MV製作自己決定，自由度大啲。好想試吓唱慘情歌，結婚後咁幸福，唱情歌大家未必鍾意。」他透露每首歌的製作費預計達6位數，而他早前翻唱《你是我的薔薇》試水溫已落重本，遠赴英國及芬蘭拍攝MV，並由富貴老婆Shirley擔任女主角。他們冒着零下30度的嚴寒氣溫瞓雪地狂咀，認真搏到盡！