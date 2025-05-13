推個人迷因幣 價格崩盤 三上悠亞疑設局串騙 急忙割席

日本暗黑女神三上悠亞早前踩入幣圈，推出個人迷因幣「$MIKAMI」，但發幣後價格崩盤，連累粉絲血本無歸。被質疑「割韮菜」串騙的她，前日終首度發文回應。

三上悠亞退出AV界從良後瓣數多多，更將影響力擴展到加密貨幣市場。她早前在區塊鏈Solana推出個人迷因幣「$MIKAMI」（三上幣），聲稱擁有者未來可以參與她的活動，因此吸引大批粉絲認購，集資超過300萬美元（約2,338萬港元）。惟上周五凌晨，「三上幣」無預警發幣，幣價急升後暴跌，不少買家因仍在睡夢中錯失交易時機，以高位計算連日蒸發近95%！不少已經認購的粉絲尚未見到偶像，血汗錢已被榨乾，質疑遭女神「割韮菜」！

避開日本地區「割韮菜」 風波發酵多日，三上前晚在社交網發文回應。她劃清界線，強調自己只是作為代言人參與此事，營運團隊的決策與價格變動都與她無關。事實上，官方在推出「三上幣」前，曾在免責聲明指「三上幣」並非投資工具，也不在日本市場進行銷售，惹來外界質疑團隊早有預謀，針對日本以外的亞洲人士「設局」。

過去不少日本藝人亦曾捲入虛擬貨幣詐騙風波，男歌手GACKT於2017年為俗稱「GACKT幣」的未註冊虛擬貨幣「SPINDLE」擔任亞洲戰略顧問，利用其知名度吸引大量散客投資，不少圈中人亦中招，但募集資金後卻迅速崩盤，更一度傳他遭當地執法人員調查。