暢所欲玄：香港風水龍脈來源

香港的風水來龍由廣東省梅州市豐順縣砂田鎮蓮花山脈主峰的銅鼓嶂分支龍脈一路蜿蜒到

海豐市至惠州市惠東縣再走到深圳市東部的梧桐山，到了梧桐山綿延山脈在海底下潛水到

香港，可以說香港與深圳同出一脈。

但要看看晉朝的郭璞風水老祖宗，其名著《葬書》中有云：「葬者，乘生氣也，氣乘風是散，界水則止，古人聚之使不散，行之使有止，故謂之風水，風水之法，得水為上，藏風次之。」也就示明梅州市銅鼓嶂之龍脈真氣隨東江水走到深圳市後，被深圳市西邊的珠江口及南邊的深圳河界水則止，亦即從銅鼓嶂來的龍脈真氣因為遇到河海，使銅鼓嶂真龍脈之氣全聚於深圳。

因界水則止的原理，深圳的龍氣被深圳河隔斷不能到香港，所以香港以最高的大帽山作為祖山，大帽山位於新界，在荃灣和元朗交界，小部分屬於大埔。也因界水則止的理論，

香港島以港島西部太平山的主峰扯旗山作祖山。又關乎界水則止的道理，大嶼山島，地勢西南高峻，東北較低，並以主峰鳳凰山為祖山，香港國際機場及迪士尼樂園坐落在大嶼山。

玄學家黎宜銘師傅