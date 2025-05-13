內地「甜寵女神」趙露思前日亮相品牌活動，穿上白喱士黑色短裙，又戴上啡金色假髮，獲網民形容似足「行走的洋娃娃」！

活動猶如見面會，氣氛甚佳，趙露思先與粉絲合唱，又教跳手勢舞，有粉絲向她送上自製戒指，令她十分感動。談到近期生活，趙露思笑言最近跟閨蜜初次嘗試搓澡，感覺新奇，又強調交友時注重人品。