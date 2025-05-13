劉詩詩追劇變喊包 張雲龍餵食呵番

內地女星劉詩詩及張雲龍主演的古裝劇《淮水竹亭》開播以來評論好壞參半，前晚大結局劇情交代張雲龍的角色帶「面具團」穿越20年後大戰反派，結果8人中死了6人，包括丁禹兮、孟子義、翟瀟聞及吳宣儀等。劉詩詩亦因身體虛弱，誔下兒子後吐血不止，淚崩叮囑張雲龍不要放棄初心，劇情慘絕人寰。一眾演員直播追看大結局時，劉詩詩與吳宣儀齊齊變喊包，為大結局的遺憾哭個不停。

讚拍檔似朱古力 劉詩詩前日又領軍到新加坡宣傳《淮》劇，先後以飄逸紗裙及貼身晚裝亮相，各具美態。在見面會上玩遊戲時，張雲龍餵劉詩詩吃水果，二人又被拍得不斷咬耳仔，關係不錯。期間劉詩詩用「朱古力」來形容張雲龍，讚對方「又甜又有力量」，張雲龍笑說：「8塊（腹肌）嗎？」引來全場爆笑。

而吳宣儀指演員之間感情很好，故經常分不清是戲外還是戲內，劉詩詩補充：「新演員特別可愛，我們在一起就是嘻嘻哈哈。我們有很多感情戲，排練時還是很歡樂，但拍的那一瞬間就立刻投入。」