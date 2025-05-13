鞭策施壓 關係亮紅燈 魔童要求換媽媽 袁詠儀全力補鑊

影后袁詠儀日前接受網台節目訪問，大爆曾因對兒子張慕童太過嚴格，令對方壓力爆煲，除了要求「換媽媽」外，更遭校方認定有「過度活躍症」。之後她聽從醫生建議，努力修補關係，現時母子相處似朋友。

藝人袁詠儀（靚靚）在節目中透露自己從細到大都家教甚嚴，故對兒子張慕童（魔童）亦是如此，導致有段時間母子關係很差，魔童更向爸爸張智霖（Chilam）要求「換一個媽媽」，靚靚說：「佢嗰陣時大約6、7歲，聽完我真係有啲傷心，但老公即刻話：『冇關係，聽日我做壞人，你做好人就冇事喇。』但佢從來冇做過壞人，壞人又係我。」她逐漸發現長期如此，與魔童會愈走愈遠：「我只好學我老公同佢溝通，溝通好緊要。」

張智霖攞正牌開食戒 原來魔童曾因上課無法集中精神兼騷擾同學，被校方認定患有「過度活躍症」或「自閉症」，要求靚靚帶他求醫。但經過醫生診斷，靚靚終明白是自己的問題：「我太自我畀到壓力佢，影響咗佢嘅行為及情緒，我咪聽醫生講努力修補關係囉，依家大家相處似足朋友，其實做父母都唔一定啱晒嘅。」

而靚靚和Chilam結婚多年依然恩愛如昔，前晚Chilam擔任無綫節目《中年好聲音3》評判，靚靚都有陪同到場。談到Chilam之前入院接受去除膽石手術，他透露現時身體很好，之後將為無綫新劇開工，問到有否向劇組爭取多點休息時間？他說：「其實有嘅，但若果爭一場半場戲都想以劇為先，我想好投入去拍一套大家鍾意嘅戲，係我嘅目標。」問到有否聽從靚靚勸說注意飲食？Chilam笑說：「冇呀，因為我已經做咗膽石手術，以前食肥膩嘢會痛，但依家冇咗膽石，我要試多啲添，醫生話要試吓係咪運作正常。」