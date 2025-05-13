中娛星動：S媽晒全家福 具俊曄天天哭墳憔悴暴瘦

前日是台灣女星徐熙媛（大S）離世百日，S媽過了一個最心碎的母親節，幸得全家陪她走出陰霾，S媽分享全家福表示心仍溫暖。相中見大S老公具俊曄暴瘦了一圈，整個人又乾又黑，大S的好友賈永婕爆他天天上山哭墳，教人心酸！

大S今年2月在日本病逝，S媽黃春梅前晚更新社交網，分享慶祝母親節的照片，只見女婿具俊曄瘦了一圈，戴着帽的他看起來又瘦又黑，臉形與過往相差甚遠，加上精神狀態一般，令人心痛。S媽發文：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因為思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有兩個孝順的女兒。熙娣還請同事做了熙媛的AI影片給我，只因我跟她說：我好想再聽一次珊珊祝我母親節快樂！甚至有這麼多藝人、民眾朋友，都思念着熙媛，還給我那麼多的祝福，我真的很感謝大家，我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信慢慢的，我會愈來愈好。」

而大S好友賈永婕昨日出席活動時，被問到具俊曄目前的狀況，她表示：「有聽S媽說他天天都到金寶山（拜祭大S），還在很難過的修復期。」至於有否聽說徐熙娣（小S）的復出計劃？她說：「給她力量跟時間吧。」

汪小菲來港買玩具 小S二女許韶恩（Lily）在社交網發文悼念姨媽，並晒出小時候與大S張嘴對望的合照。她表示二人心靈相通，被大S捧在掌心疼愛，憶起昔日被Haters攻擊時，大S的貼心舉動讓她覺得疲倦的心靈終可以休息：「有一陣子，網絡上的人不太友善，從小到大，大家都教我『不要理他們就好』，但你不只是問『你還好嗎？』也不是說『不要理他們』，你告訴我：『姨媽半夜一個一個在檢舉那些人。』謝謝你。」

另一邊廂，大S前夫汪小菲原定本月17日與太太Mandy假北京補辦婚禮，但最近Mandy被前夫曝光一系列婚內出軌證據，更有昔日艷照被瘋傳，日前曾傳出婚禮取消。不過，汪小菲與Mandy似乎未受輿論影響，在直播中表示已購入第一套婚房，更有網友指日前在香港一個商場偶遇汪小菲，指他專程來港買玩具。