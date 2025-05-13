黃宗澤蔡潔奉旨放閃 馬國明玩得夠放 爆笑撞跌梁競徽

緋聞情侶黃宗澤（Bosco）與蔡潔近日現身內地綜藝節目宣傳時攞正牌放閃，不但上演壁咚戲碼，Bosco還向對方承諾做個好老公，令網上CP粉起哄！同場的馬國明名草有主，只能選擇跟吳卓羲親熱，卻慘遭對方嫌棄！

藝人黃宗澤與蔡潔近年多次在劇中結緣成螢幕CP，並多次傳出緋聞，二人在新劇《執法者們》演夫婦，近日聯同其他主角馬國明、陳瀅、吳啟華、羅子溢及梁競徽等，現身由吳卓羲及林曉峰主持的綜藝節目《今晚好犀利》谷劇。Bosco與蔡潔節目中合演趣劇奉旨打情罵俏，Bosco應要求壁咚蔡潔，又許下愛的承諾做好老公，之後又大玩啜乒乓波遊戲，蔡潔更被要求抱起男方，煙韌到暈！

至於馬國明發揮天然呆本色，被封「呆萌哥」，全程一臉懵，當叫他向下集嘉賓頒令任務時，他向兄弟們求救，吳卓羲提議跳「財神舞」，他雖然不知何謂「財神舞」，但仍照講，又扮唐老鴨聲線唱歌，網民紛紛指他搞笑而不自知。不過，一直處於呆萌狀態的馬國明在接歌詞環節中，聽到主演劇集《On Call 36小時》的主題曲時相當激動，搶走梁競徽的咪高峰高呼：「套劇我拍㗎！」令梁競徽跌低又跌咪，網民都笑指馬國明難得活潑。當被要求跟現場嘉賓面貼面時，身為愛妻號的他即時選擇吳卓羲做對手，對方卻一臉嫌棄，非常搞笑！

吳卓羲感慨粉絲變媽媽 另外，吳卓羲近日在佛山舉行演唱會，講到母親節，他直言近幾年才會親吻媽咪，覺得遲了。當見到現場不少粉絲都已是「媽咪級」，他不忘自嘲：「你哋做咗母親，我都未做父親。」他除了獻唱多首代表作外，又突然現身觀眾席跟粉絲近距離接觸，邊唱邊被粉絲圍的他，再度上演「唔好ong」的經典場面，完騷後他還不停跟粉絲合照，變成粉絲聚會。