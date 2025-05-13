Spice Girls之父Simon Fuller來頭勁

XIX Entertainment的創辦人Simon Fuller大有來頭，歷年來他構思並實踐多個改變產業格局的娛樂項目，成功吸引全球觀眾，並創造以數十億美元計的商業收益。他於1990年代打造著名女團Spice Girls，亦是全球知名電視節目品牌《American Idol》的創始人，也曾與前英國足球明星碧咸及其妻子Victoria Beckham合作，建立『碧咸品牌』，協助創立Victoria Beckham創立時裝王國。同時，他曾為多位體壇傳奇人物，如Andy Murray與Lewis Hamilton提供指導，亦曾與多名卓越音樂人，包括Annie Lennox與Amy Winehouse合作，並參與Jennifer Lopez及Michael Caine等娛樂界巨星的獲獎項目。