提升香港旅遊之都地位 馬會聯乘XIX Entertainment 打造全球體育娛樂品牌

馬會行政總裁應家柏與XIX Entertainment創辦人Simon Fuller（右）宣布建立策略性合作夥伴關係。

香港賽馬會（馬會）昨日宣布與國際娛樂品牌XIX Entertainment建立策略性合作夥伴關係，頭炮合作是將XIX Entertainment旗下音樂組合Now United帶來香港，在12月的國際賽馬盛事中演出，並公開招募組合香港區成員，藉着此合作計劃，實現馬會發展成為全球體育娛樂品牌的目標。

馬會行政總裁應家柏昨日聯同XIX Entertainment創辦人Simon Fuller現身啟動禮宣布合作計劃，二人在席上進行對談，主持啟動儀式並互相致送紀念品。

應家柏表示過去20年，馬會已發展成為世界級賽馬品牌，舉辦過多項國際一級賽事及擁有多匹星級名駒，又透過結合體育與娛樂元素於一身的「快活星期三」品牌，以及在大型賽馬日邀請國際及本地知名藝人於馬場演出，糅合時尚生活與娛樂，帶來極具吸引力的馬場娛樂體驗。為積極發展賽馬旅遊，最近更與中國旅遊集團加強戰略合作，在內地推廣馬會的世界級賽馬運動。在這基礎上，馬會欲更進一步，發展成為全球體育娛樂品牌，透過整合賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗，擴大接觸層面，包括年輕一代，並拓展海外及內地觀眾群，馬會的長遠目標是令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。

國際組合Now United招募香港成員 今次合作頭炮是將XIX Entertainment旗下的國際流行音樂組合Now United帶來香港，並展開香港區成員選拔活動，勝出者將在XIX Entertainment旗下的流行音樂學院（Academy of Pop）接受專業培訓及成為組合第20位成員。而組合成員留港期間會在港拍攝真人騷節目及音樂影片，並將於今年12月馬場舉行的浪琴香港國際賽事中現場演出。

講到今次合作契機，應家柏認為香港賽馬的獨特性毋庸置疑，但若要打造全球體育品牌，必須突破傳統框架，他指跟Simon的首次詳談激發許多創見，這正是馬會提升國際形象所需的關鍵力量。Simon稱非常高興能與馬會開展在香港的合作，一同塑造具有熱誠及正能量的成果。他相信今次合作是一重要機遇，能為香港及賽馬運動帶來啟發性及歡樂，他認為香港是一個充滿機遇的城市，有很多迷人的地標景點可以和世界分享。他指出Now United來港只是第一炮，往後幾個月將陸續宣布其他項目內容，迎接馬年的來臨。

應家柏與Simon互相致送紀念品。 多位嘉賓昨日出席啟動禮儀式。 Now United將來港招募香港成員。