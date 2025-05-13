花車出巡惹混亂 談姜濤3年「限期」 Lokman：唔續約一定散
男團MIRROR隊長Lokman、Anson Kong、Alton及Frankie以花車巡遊宣傳演唱會，吸引大批粉絲應援，期間引起混亂。
MIRROR「夜粥小組」成員Lokman、Anson Kong（AK）、Alton及Frankie昨日坐上花車，游走旺角和尖沙咀，宣傳下月舉行的演唱會，吸引逾200名粉絲應援，但他們在旺角落車派Postcard時一度引起混亂，惹來商場投訴阻塞通道，更有粉絲驅車追星，險象環生。
他們受訪時指加場與否要視乎反應，但預告演唱會並沒有騷肌環節，Alton笑言：「咁會唔會影響銷量？」AK指今次除了有高難度舞蹈，更會透過歌曲展示柔情一面。
說到姜濤最近在節目中自爆合約期只餘下3年，問到4子是否一樣？Lokman直言：「有啲嘢都好呼之欲出，但我又唔係好方便答，天下無不散之筵席，長短只係概念，1年同3年都係咁過。」Alton認同任何合約也有限期，AK則希望大家開開心心一起邁步，將來的事情之後再作打算。問到若有成員不續約，可擔心MIRROR要解散？Lokman直言：「唔續約就一定會散，我覺得各人有各人嘅方向，各人行咩方向，我哋各人都會支持。」
暫時唔搞食肆
談到經營的食肆早前結業，Lokman透露現時只有服裝生意，但餐廳結業不會影響信心，只是以後會多想幾步，覺得做生意難免要「交學費」，不可能一步登天。問到會否再做飲食生意？他說：「經過呢兩次，暫時就唔會搞食肆，學多啲，了解多啲先。」Alton指雖然有經營食肆的心願，但要待市況好轉再作打算。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250513-0513_00282_021/花車出巡惹混亂--談姜濤3年「限期」--Lokman：唔續約一定散
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：