花車出巡惹混亂 談姜濤3年「限期」 Lokman：唔續約一定散

說到姜濤最近在節目中自爆合約期只餘下3年，問到4子是否一樣？Lokman直言：「有啲嘢都好呼之欲出，但我又唔係好方便答，天下無不散之筵席，長短只係概念，1年同3年都係咁過。」Alton認同任何合約也有限期，AK則希望大家開開心心一起邁步，將來的事情之後再作打算。問到若有成員不續約，可擔心MIRROR要解散？Lokman直言：「唔續約就一定會散，我覺得各人有各人嘅方向，各人行咩方向，我哋各人都會支持。」