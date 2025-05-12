事務所墨西哥晒冷開騷 aespa領軍無助銷情 派飛填吉位

韓團aespa前日領軍在墨西哥演出家族騷，賀SM事務所創立30周年，旗下逾10組藝人傾巢而出，但他們在當地的號召力不似預期，門票嚴重滯銷，要靠派飛救亡，才能勉強填滿8成座位。

韓團Super Junior（SJ）及aespa等所屬的SM事務所，年初展開巡唱慶祝公司成立30周年，早於1月11及12日在首爾高尺天空巨蛋展開兩場SMTOWN家族騷，並於前日、今日及下月底先後移師墨西哥、美國洛杉磯及英國倫敦舉行。前日在墨西哥可容納65,000人的GNP Seguro Stadium場館開騷，眾多組合均有參演，可惜在當地的叫座力未如理想，加上最貴門票索價近2,500港元，開騷前一周仍有逾半門票滯銷，主辦最終狂派免費飛，演出當天才勉強達到近8成入座率，但騷前的紅地氈活動，則被粉絲狠批場地布置極簡陋。

SM事務所的墨西哥家族騷有經典男團東方神起、SJ、SHINee成員珉豪與Key、EXO成員Suho、燦烈與Kai、人氣女團aespa、Red Velvet的3名成員Seulgi、Irene與Joy、人氣男團RIIZE、NCT 127、NCT DREAM、NCT WISH及WayV，還有新女團Hearts2Hearts及練習生SMTR25等10多組藝人晒冷。

LA站同病相憐 近年升呢SM最強女團的aespa，當日勁舞演唱《Next Level》、《Whiplash》及《Supernova》等Hit歌，炒熱氣氛。而Red Velvet成員Wendy與Yeri早前宣布不續約，未有參演，由3位隊友合力表演《Bad Boy》，又特別翻唱前輩少女時代的歌曲《Run Devil Run》。Joy演出期間連身裙肩帶斷開，仍淡定完成表演。

此外，SJ成員崔始源上載現場盛況，感謝海外粉絲。而因簽證問題缺席今日洛杉磯家族騷的NCT WISH在墨西哥站演出後分享聚餐合照，為昨日生辰的成員是溫慶生。SMTOWN洛杉磯演唱會在可容納27,000觀眾的Dignity Health Sports Park舉行，但開騷前兩天，仍有近半數門票滯銷，同樣要派飛救亡，不少網民聲稱已收到大會送贈的免費門票。