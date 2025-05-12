為谷劇擺緋聞上枱 朱敏瀚撩陳曉華 接受「挑戰」

藝人朱敏瀚、張馳豪（Aska）及鄧伊婷等昨日出席無綫劇集《虛擬情人》於荃灣舉行「暖男行動」宣傳活動，朱敏瀚現場獻唱劇集的主題曲，氣氛熱烈。受訪時，朱敏瀚分享自己早前為宣傳劇集，設計出「Adam挑戰」，並找來6位藝人朋友拍攝，當中與張振朗的短片最有誠意，專程飛去馬來西亞只為拍攝僅10秒的片段，他指原先計劃會找更多朋友參與，可惜因時間問題未能成事，不過目前拍攝了的影片獲逾200萬次點擊，宣傳效果良好，不排除之後會繼續拍，亦有機會邀請緋聞女友陳曉華（Hera）一同拍攝。

此外，對於好友周嘉洛被指駕車自由出入陳瀅香閨，並過夜留宿，朱敏瀚說︰「係一班人去陳瀅食飯，冇人過夜，架車個位係公眾地方，陳瀅廚藝比起兩年前出色。（Hera有冇煮嘢畀你食？）冇，未試過。」而昨晚他與Hera同現身啟德出席參與《中年好聲音3》活動，Hera大露背十分搶眼。

張馳豪恨演舞台劇 另外，Aska坦言渴望演戲，目前正在等公司安排，尤其想嘗試具挑戰性的角色，如間諜、幕後Boss等，亦想挑戰演出舞台劇，與更多不同的人合作。他透露希望之後有經濟能力時，能買一輛車送給媽媽。鄧伊婷對於在劇中的姣精演技獲網民大讚感到開心，表示不介意被角色定型。