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龍門陣
李元玲半裸晒線條
李元玲練得咁辛苦，當然不會收收埋埋。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲向來不吝嗇身材，為保持Fit爆身形，她勤做Gym之餘，還配合健康飲食，相當自律！日前她分享鍛煉背部、臀部及腿後肌的訓練計劃，更公開背影照，上身赤裸僅穿內褲，大晒靚背、蜜桃臀及精實肌肉線條，睇到網民流鼻血！
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