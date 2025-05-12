英皇取消「挖角」 林家謙自嘲被彈鐘

「唱作歌王」林家謙早前憑電影《破．地獄》主題曲《普渡眾生》勇奪金像獎「最佳原創電影歌曲」獎，事後獲英皇老闆楊受成力邀加盟，相隔10多日，家謙自爆已遭「彈鐘」，又謙稱未夠班在啟德主場館開騷。

前晚3位唱作歌手林家謙、陳健安及洪嘉豪在亞博演出拉闊音樂會，重新演繹填詞人Oscar Lee的作品，藝人盧慧敏及梁仲恆擔任戲劇嘉賓。家謙獻唱大熱作品《一人之境》時竟老貓燒鬚唱錯歌詞，被洪嘉豪「捉到正」，受訪時他解釋：「掛住唱人哋嘅歌，唔記得歌詞，同埋《一人之境》好耐冇唱，以為可以瞞天過海！」

談及英皇老闆楊受成力邀加盟一事，問家謙可有進展？他說：「點會呢？我已經同佢講我又麻煩又係蝕本貨，佢慎重考慮同酒醒後就唔會簽我，楊生已經打消念頭。」又透露8月下旬舉行紅館騷，笑言場數是一場以上，問可想在啟德主場館開騷？他謙虛說：「我比較適合紅磡區，熟悉啲，Handle唔到啟德主場館咁大個場，Handle唔到咁多人。」由於7月較忙，他未決定會否出席好友Tyson Yoshi的海外婚禮。另外，問到梁仲恆在戲劇部分在其重要部位做有味動作，家謙當時一臉嫌棄，他澄清雙方有共識：「佢有問過我，我講咗會畀個嫌棄表情佢，大家畀我哋啲戲呃咗。」

陳健安冇搵欣宜 至於陳健安被問到與寰亞的合約事宜，他表示未需續約，與公司仍保持良好關係。對於已離開寰亞、傳將以獨立歌手身份復出的鄭欣宜，他表示未有特別關心對方，想給予空間。而洪嘉豪曾與被踢爆偷食的音樂人陳澤鴻合作，他指雙方只有一曲之緣，對其私事不作評論。

陳健安 洪嘉豪被「拐帶」，狼狽又搞笑！ 林家謙（左起）、陳健安與洪嘉豪合作開騷，大晒音樂才華。