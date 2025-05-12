黃宗澤拉隊造勢逼爆商場 陳瀅性感執行任務 慘遭封嘴撕衫

藝人陳瀅於新劇大灑鹽花，穿上性感黑色喱士露腰裝，大晒事業線和雪白玉背，更有被膠紙封嘴侵犯的場口，意識大膽！她日前聯同黃宗澤及蔡潔等一眾劇中演員，到內地多個地方宣傳，所到之處萬人空巷，劇集更直衝內地平台港劇熱度榜首！

無綫新劇《執法者們》由黃宗澤（Bosco）、陳豪、馬國明、吳啟華、陳瀅及蔡潔等主演，現於內地平台熱播，觀眾反應極佳，熱度更直衝港劇榜首位，教台前幕後高興不已。日前播出的一集講到於執法部門工作的陳瀅，進行臥底任務時，穿上性感黑色喱士露腰裝，事業線無所遁形。劇情講到她任務失敗後，被保安捉實雙手及用膠紙封着嘴巴侵犯，十足玩SM！保安更粗暴撕開她衣服上的喱士，令她露出雪白背部，意識相當大膽。

有消息指《執》劇很快會在港開播，連日來Bosco帶隊到廣州、佛山及珠海等地宣傳，所到之處萬人空巷，除逼爆商場及附近停車場外，更引起交通大擠塞，見慣大場面的羅子溢亦被震撼場面懾服：「內地嘅粉絲好熱情，希望日後都能夠多啲返去同大家近距離接觸啦。」

蔡潔返廣州感親切 陳瀅則表示：「我本身比較少返內地宣傳，但見到當地粉絲嘅熱情表現，真係好感動，亦令我哋恍如打咗強心針。咁辛苦拍套劇，其實都係想觀眾鍾意睇。」問到戲中暗戀馬國明的她，現實生活中會否一樣放膽求愛，她笑言：「可能都會，但如果對方太冷淡嘅話，我會放棄㗎。」至於蔡潔謂：「能夠返廣州宣傳，我好開心，因為我中學、大學都喺嗰度過嘅，感覺好親切。（活動上你晒長腿喎。）想（身材）比例合適啲咋，多謝讚賞。」