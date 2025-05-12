感情穩定 順其自然 鄧麗欣帶男友見阿媽 被瘋狂催婚

歌手鄧麗欣昨日出席活動時，透露早前攜同男友與媽媽飲茶提早慶祝母親節，媽媽展現滿意笑容，更爆自己被媽媽催婚，稱戀情穩定但仍抱持順其自然的想法。

藝人鄧麗欣（Stephy）、ERROR隊長肥仔、Kiri T、洪永城與太太梁諾妍昨日現身馬灣出席慈善步行活動，談到Stephy與男友睇Coldplay演唱會時，男友長相意外曝光，被一眾網民讚高大有型，她表示沒有刻意不曝光，只是兩人都較低調，更笑言不要讚壞他。

Stephy表示會與媽咪食飯慶祝母親節，問會否帶同男友？她指男友在大時大節回台灣與家人慶祝，之前就已一同飲茶預祝。問及母親對男友的評價，Stephy笑說：「冇乜評語喎，即係睇佢嘅笑容就知道。（有冇催你快啲結婚？）催我已經催到……（有冇催佢快啲娶你？）咁我又唔知，可能私底下係咁催佢。（都咁穩定何不考慮吓？）其實對我嚟講穩定咪好囉，順其自然啦。」

缺席金像獎感失望 Stephy早前因腸胃不適缺席金像獎頒獎禮，直言有失望，但對於失落最佳女配角，她則不介意，因為對獎項得失沒有想太多。提到舊愛方力申太太被傳有喜，Stephy指若果屬實，當然會替對方開心。