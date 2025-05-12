謝婷婷三代同堂 多謝小老師

藝人謝婷婷早前宣布懷孕，準備再做媽咪，昨日她在社交網分享與囡囡Sara及媽咪狄波拉三代同堂的溫馨合照，加上婷婷拍照時可能已有孕在身，隨時是一家四口。作為女兒及人母，婷婷都非常感觸，她留言多謝媽咪所做的一切，坦言非常掛念，又多謝Sara教會她如何成為一個更好的媽媽。