朱千雪有花收 代老公「追債」

藝人朱千雪2019年與圈外男友結婚，去年迎來寶貝兒子，今年是她做媽咪後首個母親節，她在社交網上載兩張靚相，一身休閒打扮手持花束，露出燦爛笑容，她寫道：「第一個母親節快樂，來自一個甚至不知道他剛買了花的兒子。」原來老公扲荷包代囝囝送花，甜入心的朱千雪幽默說：「現在請把錢還給你爸爸。」