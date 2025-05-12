獨家專訪：與最愛「睇水」過節 連詩雅為母則剛 陳家樂冧送無價寶

「長腿女神」連詩雅首年以媽咪身份過母親節，收到老公陳家樂代筆的賀卡，甜入心。她自言為母則剛，媽咪的身份令她更強大，同時向母親真心說聲「對不起我愛你」，內疚36歲才體會到其單親媽媽所受過的苦。

藝人連詩雅（Shiga）去年7月18日為老公陳家樂誕下小公主Camila，昨日首度以人母身份過母親節，但因要排練舞台劇，未必有時間大事慶祝，但已收到最驚喜的禮物，就是由老公代囡囡創作的塗鴉心意卡，她在社交網分享這份無價寶，卡上寫着：「媽媽：I love you！等我大個，整張靚啲！」而慶祝節目是睇住老公陪囡囡上游泳班。

Shiga昨日受訪時說：「屋企人都明白，叫我努力排練，好期待我喺舞台劇嘅演出。」由於囡囡未夠一歲，她的要求特別簡單，只想要一張卡：「我同老公講過，如果佢代囡囡寫張紙畀我已經好開心同窩心。（依家囡囡先係最愛？）又唔係，因為我有一個好愛嘅伴侶，所以先想同佢有下一代，小朋友同佢都係我最愛。」

體會母親苦與樂 由「宅男女神」變人妻，如今做了媽咪快一年，她覺得跟女兒同步成長，最大改變是為母則剛：「對好多事情嘅睇法唔同咗，冇咁執着，以前我好怕講出自己嘅感受，但依家乜都會講，畢竟已經係媽媽，冇咩要怕去發表或爭取。」她還變得更有責任感，為囡囡作好籌謀：「會諗讀咩學校，將來條路點行，由佢飲奶到食加固食物，每一餐都諗點樣去分配，點先畀到最全面嘅營養佢。」

她對「養兒一百歲、長憂九十九」亦有深切體會，尤其經歷囡囡在大年初一首次發高燒至39度，令她學識冷靜；她又想跟母親說聲多謝及對不起：「多謝媽咪咁辛苦養大我，依家更加明白佢嘅擔憂，好似我個女咳一聲都會令我好緊張，怕佢熱又怕佢凍，以前我專注工作，直至依家先真正體會到媽媽嘅付出。」

囡囡7月便滿一歲，Shiga想為她舉行生日會，若時間不許可，也會好好布置家居及準備蛋糕，充滿儀式感地影相留念。問可會為囡囡添個弟妹，她坦言有考慮，但打算過幾年才實行。至於可會為囡囡創作歌曲，她希望將來有機會，又或者再有第二位小朋友再認真考慮。