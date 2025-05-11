好友疏遠 欲斷難斷 Taylor受Blake牽連 被傳召上庭

美國天后Taylor Swift捲入美國女星Blake Lively與電影前拍檔的官司，被傳召作證，她透過發言人表達不滿，強調不關自己事。

去年上映的電影《痛愛完成式》（It Ends with Us）令美國導演兼男星Justin Baldoni與合演的Blake決裂，Blake入稟指控Justin性騷擾與設局抹黑，Justin亦反控Blake誹謗。除了Blake的加拿大男星老公賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）被牽連，Blake的好姊妹Taylor亦被扯落水，周五（9日）被Justin律師傳召明年上庭作證。

在Justin一方法律文件中指控Blake利用與Taylor的關係，施壓控制電影的製作方向，而Blake其中一名好友曾讚揚她重寫劇本的天台戲一幕。Justin曾向Blake傳短訊表示：「我好鍾意你做嘅嘢，係好幫到手，令件事更好玩同有趣。（就算冇賴恩同Taylor我都會咁覺得）」暗示Taylor從中有參一腳。

不滿被借「名氣」惹關注 而Taylor透過發言人表達不滿：「Taylor從未踏足這部電影的片場，沒有參與選角或創作決定，沒有為電影配樂，沒有看過粗剪版本或作出任何建議，甚至是在《痛愛完成式》上映數周後才觀看，她在2023年至2024年間舉行史上最大型的世界巡迴。Taylor與這部電影唯一連結就是准許使用她一首歌《My Tears Ricochet》。她的參與只是准許電影使用一首歌，與另外19名歌手一樣，今次傳召旨在利用Taylor Swift的名氣去吸引大眾注意，製造譁眾取寵小報報道，而不是聚焦於案件的細節上。」據稱Taylor近年已與Blake疏離，Taylor今年2月觀看《超級碗》賽事時作為睇波傍友的Blake亦未有現身。