暢所欲玄：提升職場人際關係的布局

在職場中，良好的人際關係是事業成功的關鍵之一。如何通過調整辦公室布局來改善職場人際關係？

1.座位忌見有刺植物：辧公桌上擺放植物能增添生氣，但有刺植物象徵尖銳，容易引發口舌之爭，影響同事間的和諧。建議選擇圓葉植物（如綠籮、發財樹），象徵圓融和諧，提升人際關係。

2.座位忌見橫樑：橫樑壓頂是風水大忌，尤其在辦公室中，座位上方有橫樑容易產生壓迫感，導致工作壓力增大，情緒不穩，影響人際運。若無法改變座位，可在辦公桌擺放富貴竹植物、五帝銅錢化解煞氣。同時，保持座位上方光線明亮，減輕壓迫感。

3.座位忌背對通道：背對通道的座位容易讓人分心、缺乏安全感，影響工作效率與人際關係。將座位方向調整，確保背後有實牆或屏風作為靠山，增強安全感和穩定性。

4.座位忌出口過多：辦公室出口過多容易導致氣場渙散，難以集中精力。可減少不必要的出口，或使用屏風、綠植遮擋，引導氣流有序流動，營造專注的工作氛圍。

5.座位忌面向或背對廁所：座位面向或背對廁所都會受到不良氣場的影響。若無法改變，可在座位與廁所之間放置屏風或高大綠植，阻隔不良氣場。

玄學名師黃楚淇