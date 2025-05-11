唱《戀愛預告》捱批 陳芷盈唔夠姚焯菲唱得好

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）於4年前參加《聲夢傳奇》時獻唱《戀愛預告》的舊片，最近離奇翻Hit，令人嘖嘖稱奇。有傳「Chantel版《戀愛預告》」再「爆數」，跟無綫歌唱節目《中年好聲音3》中的參賽者陳芷盈有關，因陳芷盈在其中一集向偶像陳百強致敬獻唱《戀》歌，事後惹來不少負評，批評是模仿「國民初戀」Chantel的唱法，有人更批：「識聽，一定聽Chantel版本。」昨日《中年好聲音3登峯之戰》7位入圍決賽參賽者在啟德體藝館進行綵排，當中陳芷盈承認有留意網民批評，更直言沒有Chantel唱得好，她表示沒有為此事不開心：「會加以反省同改進，明白冇可能全世界鍾意自己。」

趙浚承冇聯絡舊愛陳靜

另一位參賽者趙浚承亦被爆與性感女神陳靜曾經拍拖，他坦言收到太太傳來的相關報道，並說：「好在結婚前如實交代晒，同陳靜分咗手後冇聯絡。」他又自爆太太收到網民挑機留言：「唔怪之得forever love唱得咁好，原來諗住嗰個。」幸好最後沒有被問罪。此外，昨日按暫時累積分數揀選出場先後，結果占士丁丁因最低分冇得選擇，只能第一個出場，而黃博則揀排在最後，她強調並非想營造壓軸出場。